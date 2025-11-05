歌手の工藤静香（55）が2日、自身のインスタグラムを更新。“家庭菜園”で育てた柑橘類を収穫する様子を紹介した。【動画】「本当に見事なお庭」「丁寧な暮らし素敵すぎます」たわわに実った柑橘を収穫する工藤静香工藤は「おっきいのだけ取っちゃう。色が付いててもね、ちっちゃいのがあるんだけど…」と話しながら、たわわに実った金柑らしき果実やかぼすをハサミを使って“パチン、パチン”と次々と収穫。動画では、空き