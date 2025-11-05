日本野球機構とNPBエンタープライズは8日、今年の11月に東京ドームで韓国代表と対戦する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」に出場する日本代表選手28人を発表した。23年のWBC組からは牧秀悟（27、DeNA）、岡本和真（29、巨人）、郄橋宏斗（23、中日）ら7人が選出された。初の“侍入り”を果たしたのは坂本誠志郎（31、阪神）、野村勇（28、ソフトバンク）、西口直人（28、楽天）、松本裕樹（29、ソフトバンク）