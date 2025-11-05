JRAは5日、先週の米ブリーダーズCに出走したJRA所属馬7頭が4日に成田空港着のフライトで帰国したと発表した。アメリカンステージ（牡3＝矢作）、アリスヴェリテ（牝5＝中竹）、アルジーヌ（牝5＝中内田）、インビンシブルパパ（牡4＝伊藤大）、スウィッチインラヴ（牝2＝矢作）、ピューロマジック（牝4＝安田）、フォーエバーヤング（牡4＝矢作）の7頭で12時44分に到着後、輸入検疫のため16時35分に千葉県白井市のJRA競馬学校