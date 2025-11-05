与野党６党は５日、ガソリン税の暫定税率（１リットルあたり２５・１円）を１２月３１日に廃止することで正式合意した。８月に野党が提出した廃止法案を修正し、臨時国会での成立を目指す。自民、立憲民主など６党の実務者らが国会内で合意書に署名した。現在ガソリン１リットルあたり１０円の補助金を、１１月１３日に１５円に、２７日に２０円に引き上げ、１２月１１日には暫定税率を廃止したのと同水準の２５・１円にする。