モデルで俳優の菜々緒が、トリンプ・インターナショナル・ジャパンの「天使のブラ スリムライン」を着用。新作ビジュアルが公開された。【貴重写真】レースクイーン時代の菜々緒、おねだりポーズにドキッ!女性たちのありのままに寄り添うメッセージ「It’sPersonal〜きれいごとより、私ごと。〜」を発信する同社は、同ブランドの2025年秋冬の新作をきょう5日より発売した。人気の「天使のブラ スリムライン」から、ナイトジ