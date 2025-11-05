参院は５日午前の本会議で高市首相の所信表明演説に対する代表質問を行った。首相は、労働時間規制の緩和の検討を巡り「働き方の実態とニーズを踏まえて検討を深めていくべきだ」と強調した。政治資金収支報告書に不記載があった佐藤啓参院議員の官房副長官への起用については「国会運営に混乱を来した」として陳謝した。いずれも立憲民主党の水岡俊一参院議員会長の質問に答えた。首相が上野厚生労働相に対して労働時間規制