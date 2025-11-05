ロッテの人気ブランド「パイの実」から、甘いお菓子の枠を超えた新シリーズ「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」が登場します。発売日は2025年11月11日(火)。通常の約3倍の重量と128層のサクサクパイに、コーンポタージュ風味のチョコを閉じ込めた“軽食系パイの実”です。食事とおやつのあいだを満たす、新しいおいしさが誕生しました♡ パイの実が進化！“甘じょっぱい軽食”の新提案