「見た目も香りも味も完璧」「おいしいね、チキンウィング」……中国の宇宙ステーションで無事に合流した有人宇宙船「神舟21号」と「神舟20号」の宇宙飛行士は最近、神舟21号で運ばれた熱風オーブンを使用開始し、「宇宙の家」で初めてローストチキンウィングやステーキを味わった。新華社が伝えた。これは中国の宇宙ステーションの「宇宙キッチン」に初めて導入された「オーブン」であり、宇宙飛行士の食事が軌道上での焼成調理を