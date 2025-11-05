4日、ショッピングセンター内で女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで関川村に住む無職の男（47）が逮捕されました。警察によりますと、男は4日の午後1時半すぎ、新潟市江南区にあるショッピングセンターの店舗内で、30代の女性に対して、お尻を触った疑いがもたれています。ショッピングセンターの関係者から警察に通報があったということです。女性にケガはありませんでした。男は「女性