今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ゆっくりドローイングいくら軍艦を描いてみた【ゆっくり解説】【イラストメイキング】【描いてみた】』という須藤のぼるさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）普段はYoutubeにレトロゲームゆっくり実況あげてます。﻿ゆっくりドローイングいくら軍艦を描いてみた【ゆっくり解説】【イラストメイキング】【描いてみた】「いくら軍艦」のデジタルイラスト