■台風25号(カルマエギ) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年11月5日9時50分発表 5日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯11度25分 (11.4度)東経118度55分 (118.9度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧    970 hPa中心付近の最大風速&#1