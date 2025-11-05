お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が4日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（50）、相方の庄司智春（49）との同期スリーショットを投稿した。先月5日、病の悪化で足を切断したことが明らかになっていた二郎。この日、品川は「品川庄司でハチミツ二郎に会いに行ってきた」とコンビでのハチミツとの対面を報告した。3人はNSC（吉本総合芸能学院）東京校1期の同期。「東京NSC