11月6日に岐阜県と愛知県で開催される、WRC（世界ラリー選手権）第13戦「ラリー・ジャパン」を前に、3日『チョコプラ長田がナビゲート！開幕直前ラリージャパンで大騒ぎSP』が放送。番組内で往年のスバルのマシンが雪道を走行する場面に出演者たちが驚く一幕があった。【映像】ハンドルに異変→揺れる車内で驚きの“凄技”現在、スバルはWRCに参戦していないが、1990〜2000年代に輝かしい歴史を残し、チャンピオンも獲得している