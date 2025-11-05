４日午後５時１０分頃、宮城県石巻市鹿又（かのまた）の県道で、道路を自転車で横断していた近くの中学１年の男子生徒（１３）が軽トラックにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。石巻署は軽トラックを運転していた同市、トラック運転手の男（６６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕した。現場は片側１車線の丁字路交差点。同署が詳しい事故原因を調べるとともに、軽トラックにはね