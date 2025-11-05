三笠宮家の彬子さまがエジプトへの訪問を終え、帰国されました。5日午前9時過ぎ、彬子さまは成田空港に到着し、出迎えた宮内庁関係者などと笑顔で挨拶を交わされました。中近東文化センターの総裁を務める彬子さまは11月1日、首都カイロ近郊に建設され、日本政府が約842億円の円借款を供与し、修復などの技術支援も行った「大エジプト博物館」を訪れ、各国の首脳らと共に大統領主催の開館式典に出席されました。彬子さまにとっては