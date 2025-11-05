参院本会議で答弁する高市首相＝5日午前高市早苗首相の所信表明演説に対する代表質問が5日、参院本会議で行われた。立憲民主党の水岡俊一参院議員会長は、自民党派閥裏金事件に関係した旧安倍派の佐藤啓氏（参院議員）を官房副長官に起用したことを問題視。首相は「国会運営に混乱をきたしており、真摯におわび申し上げる」と陳謝した。学校法人「森友学園」への土地売却や財務省の決裁文書改ざんを巡る問題に関し、検察当局が捜