国家勲章の授与式で演説するプーチン氏/Maxim Shipenkov/AFP/Getty Images（CNN）ロシアのプーチン大統領は4日、巡航ミサイル「ブレベスニク」と魚雷「ポセイドン」の開発者に国家勲章を授与した。専門家はこれについて、西側諸国にウクライナ支援を思いとどまらせようとするロシアの新たなシグナルだと分析している。どちらの兵器も原子力推進式で、核搭載能力を持つ。ロシアのプーチン大統領はクレムリン（大統領府）で開かれた