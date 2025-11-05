日経平均株価が急落です。AI（人工知能）関連業界の先行きに警戒感が強まったことで、先週までの上昇の流れは一転し、平均株価は5万円を割り込みました。東証アローズから、フジテレビ経済部・丹羽うらら記者が中継でお伝えします。流れが大きく変わった東京市場は、売りが一気に広がっています。平均株価は下落ピッチを強め、下げ幅は2300円を超えました。要因は、AI関連業界の先行きに警戒感が強まったことです。アメリカではAI