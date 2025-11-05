フィギュアスケート界に誕生した「ビッグカップル」がデビュー戦を終えた。５日までにインスタグラムで「全日本予選会応援ありがとうございました」と報告したのは、アイスダンス挑戦を発表した２０１８年ＧＰファイナル女王の紀平梨花（トヨタ自動車）。試合の感想をつづった紀平は「この試合をスタートに、これからアイスダンスをたくさん学び、どんどん成長していきたいです。形は違えど、本当にこうして戻って来られてよか