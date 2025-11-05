囲碁のタイトルの1つ、女流本因坊戦五番勝負の第5局が午前9時から始まりました。【映像】対局の様子ここまで藤沢女流本因坊が2勝、挑戦者の星合四段が2勝で、勝った方がタイトル獲得となります。藤沢里菜女流本因坊（27）に星合志保四段（28）が挑戦している女流本因坊戦の第5局は、午前9時から東京・千代田区の日本棋院で始まりました。女流本因坊戦は五番勝負で、先に3勝した方がタイトルを獲得するとともに、優勝賞金と