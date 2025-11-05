自民党や立憲民主党など与野党6党はきょう、ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止することで正式に合意しました。自民党や立憲民主党など与野党6党の税制の実務者はきょう午前、国会内で会談し、ガソリンの暫定税率廃止に関する合意文書に署名しました。移行措置として、今月13日から補助金を段階的に増やし、ガソリンの価格を引き下げ、12月31日に暫定税率を廃止することにしています。また、軽油引取税の暫定税率についても来年4