陸上自衛隊は、5日から、クマの捕獲や駆除の対応にあたる市町村や猟友会を支援するための活動を始めます。5日は鹿角市で、捕獲用のおりを運ぶ作業を担う予定です。山粼愛子記者「午前9時30分です。陸上自衛隊秋田駐屯地から車が今続々と出てきています」5日朝、秋田市内にある秋田駐屯地からは、クマの捕獲対応にあたる市町村や猟友会を支援する隊員を乗せた複数台の車両が、最初の活動場所である、鹿角市に向けて出発しまし