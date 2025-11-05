千代田化工建設 [東証Ｓ] が11月5日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13.2％増の195億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の190億円→265億円(前期は321億円)に39.5％上方修正し、減益率が41.0％減→17.7％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比53.6％減の69.1