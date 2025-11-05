この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025にシャープがブースを出展した ■シャープはEVコンセプトの「LDK+」を日本初公開した ■「走るリビング」をテーマに停車中も価値を生む空間づくりを提案する シャープのEVミニバン「LDK+」を日本初公開 2025年10月30日、シャープはジャパンモビリティショー2025においてフルEVのコンセプトモデル「LDK+」を初公開した。 その車名のとおり、クルマを移動空間ではなく「快適な