バーミンガムがミルウォールに4-0圧勝、岩田は右SBで躍動イングランド・チャンピオンシップのバーミンガム・シティは現地時間11月4日、リーグ第14節でミルウォールとホームで対戦し、4-0で圧勝した。バーミンガム・シティのMF岩田智輝は右サイドバック（SB）として出場し、攻守に渡る活躍でチームの大勝に大きく貢献した。バーミンガムはペク・スンホのゴールで先制すると、デマライ・グレイの追加点で前半を2-0で折り返す。後