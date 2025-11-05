ブラックバーンのFW大橋祐紀とMF森下龍矢が躍動イングランド2部ブラックバーンは11月4日、リーグ第14節でブリストル・シティとアウェーで対戦して1-0で勝利した。この試合に先発出場したブラックバーンの日本代表FW大橋祐紀とMF森下龍矢は、地元メディア「ランカシャー・テレグラフ」がそろって採点「7」を付けて高く評価している。MF平河悠の所属するブリストルとのアウェーゲームに臨んだブラックバーンは、0-0で迎えた前半