きょう（5日）午前11時ごろ、香川県東かがわ市で「トラックが池に落ちそうだ」と110番通報がありました。 警察によりますとトラックは運転を誤って道路わきののり面に転落したということです。この事故で運転手が軽いけがをした模様です。