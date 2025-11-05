この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025のレクサスブースのeVTOL「Joby S4」に注目 ■Joby S4はレクサスが提案する「LEXUS LIFE」の空領域を受けもつ ■近い将来には日本の空を飛んでいるレクサスの姿が見られるかもしれない なんでレクサスブースの最前列に巨大なドローンが!? 「ジャパンモビリティショー2025」の「レクサス」のブースを訪れる人のなかには、話題の「LSコンセプト」がお目当てだという人が多いと思