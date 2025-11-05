警察や市によりますときょう午前７時４０分ごろ、鶴岡市長者町の住宅敷地内にクマが居座っていると住民から通報がありました。 【写真を見る】スーパー、銀行、民家で目撃されたクマを駆除生活圏に現れたクマは市内を転々と…（山形・鶴岡市） クマは体長およそ７０センチで、午前８時４５分ごろ麻酔銃による処置で捕獲され、午前９時２０分ごろに駆除されたということです。 このクマは、私たちの生活圏の至る所