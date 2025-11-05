サンドイッチチェーン「サブウェイ」に、芳醇なトリュフときのこ香る、贅沢サンドが新登場！「トリュフ香るローストビーフ」と「3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」の2種類が、期間限定で販売されます☆ サブウェイ「トリュフ香るローストビーフ／3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」  販売期間：2025年11月12日（水）〜※なくなり次第終了販売店舗：サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）&#1