ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が、11月21日に2ndミニアルバム『ELSE』をリリースする。この度、チャウヌの声が聞くことができる「ARS VOICE #1」が公開され、話題を集めている。 【動画】ダイヤル電話を回すとチャウヌの「ヨボセヨ」の声が…／チャウヌが頭を抱えて叫ぶティザー映像 ■チャウヌの優しい話し声に「とろけた」の声も。「ARS VOICE #1」が公開 11月4日に公式SNSを通じて公開されたのは