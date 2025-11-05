マンション大規模修繕工事を主軸とするセラフ榎本は、2025年10月に大堀相馬焼「陶吉郎窯」9代目窯主 近藤 学氏の工房を訪問しました。近藤氏は大堀地区にただ1人帰還した窯元として大堀相馬焼の再興を目指しており、セラフ榎本はその後継者育成の取り組みを継続して支援します。 セラフ榎本「大堀相馬焼 陶吉郎窯」工房訪問・後継者支援 14年前の東日本大震災と原発事故により、大堀相馬焼の窯元は避難を余儀なく