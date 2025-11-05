ロイヤルズは4日（日本時間5日）、サルバドール・ペレス捕手（35）と2年の契約延長で合意したと発表した。ESPNによると、2年2500万ドル（約38億円）という。11年にメジャーデビューしたペレスはロイヤルズ一筋でプレー。今季は9月13日のフィリーズ戦で通算300本塁打、1000打点を達成するなど、155試合で打率・236、30本塁打、100打点と中心打者の1人としてチームに貢献した。通算成績は1707試合で打率・264、303本塁打、1016打