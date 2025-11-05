5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ23305384.5 41300 ２. 日経Ｄインバ 39035 331.56223 ３. 野村日経平均 29313 192.1 50960 ４. 日経ベア２ 2674588.2 152.7