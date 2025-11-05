今月3日までの4日間、静岡市内で開催された「大道芸ワールドカップin静岡2025」の最終日のパフォーマンス中に出演アーティストが使用していた道具の一部が手元から離れ、観客の頭に当たって軽傷を負わせた事故について、ファイアパフォーマンスのアーティスト「火付盗賊」がX（旧ツイッター）で謝罪した。主催団体によると、3日午後3時15分ごろ、ファイアパフォーマンスのアーティスト「火付盗賊」の4人が野外ステージで、模造