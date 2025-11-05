ixreaは、英国Okana Global社と連携し、オンデマンドによるBIM教育プログラム「BIMマスターラーニング」の提供を2025年11月5日(水)から開始しました。国際標準規格ISO19650に準拠し、BIMの基本概念から実務活用までを体系的に学習できるプラットフォームです。 ixrea オンデマンドBIM教育プログラム「BIMマスターラーニング」 近年、国土交通省によるBIM推進ロードマップに基づき、BIMを正しく理解・運用できる人