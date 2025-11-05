11月27日（木）に園田競馬場で開催される重賞レース「第68回園田金盃」（ダート1870m、3歳以上）。その出走馬を決めるファン投票が締め切り間近となっている。受付は11月6日（木）午後11時59分まで。対象は、兵庫県所属の現役競走馬のうちA1・A2クラスおよび今年の3歳重賞勝ち馬（10月28日現在）。得票数上位6頭が「ファン選抜馬」として出走に選ばれる。園田競馬場このほか、記者クラブ選抜馬2頭と予備登録馬4頭を決定。12