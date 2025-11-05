2025女子U16アジア選手権大会が、2025年11月1日（土）から11月8日（土）の日程でヨルダンのアンマンにて開催されている。 前回大会にあたる2023年のU16アジア選手権大会で初代女王に輝いた女子日本代表は、今大会でも優勝を狙い連覇を目指す。 予選ラウンドでは、16ヵ国の参加チームをA～Dの4組に分けて総当たり戦を行う。その結果、各組上位2チームと各組下位2チームに分かれて順位決定ラウンド