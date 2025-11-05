【北京共同】新華社電によると、中国宇宙当局は5日、中国の宇宙ステーション「天宮」での任務を終えた有人宇宙船「神舟20号」にスペースデブリ（宇宙ごみ）が衝突した可能性があり、5日の地球帰還予定を延期したと明らかにした。