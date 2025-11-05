4日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のＴM東京スパークルは、安孫子陸が新たに加入することをクラブ公式SNSで発表した。なお、背番号は18を着用する。 安孫子はアウトサイドヒッターで東亜学園高校出身。高校3年時にはキャプテンを務め、全日本バレーボール高等学校選手権大会（春の高校バレー）へ出場していた。高校卒業後は国士舘大学へと進学し、2年時の春季関東大学男子2部バレ&