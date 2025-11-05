飛行機の墜落現場に立ち上る煙＝4日、米ケンタッキー州ルイビル/WAVE（CNN）米貨物大手UPSの貨物機MD11が米ケンタッキー州ルイビルの空港近くで離陸直後に墜落した。搭乗していたのは乗員3人で、現場近くで黒煙が立ち上っているのがCNN提携局WAVEの映像で確認された。警察は4日、少なくとも4人が死亡し、11人が負傷したと明らかにした。捜査が続くにつれて、死傷者の人数が増える恐れがあるという。ケンタッキー州のベシア知事は先