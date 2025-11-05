今年のプロ野球ドラフト会議でDeNA、ソフトバンクの2球団からドラフト1位指名を受けたアメリカ・スタンフォード大学2年の佐々木麟太郎（20）。交渉権を獲得したソフトバンクの城島健司CBOが4日（日本時間5日）カリフォルニア州にある同大学野球施設を訪れ、佐々木に指名あいさつを行った。【ドラフト会議】12球団全選手116人決定！最多7位指名は5球団、育成ではソフトバンクが8人指名城島CBOが持参したのはドラフト会議で引いた”