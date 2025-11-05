〈山口百恵、森昌子、中森明菜をなぜ発掘できた？ 「日本の独特すぎるアイドル文化」を生み出した伝説の番組『スター誕生！』の画期的すぎた“発明”〉から続く森昌子に山口百恵、ピンク・レディー。さらに中森明菜や小泉今日子といったレジェンド級のアイドル達を数々輩出してきた伝説の番組『スター誕生！』。しかし、当初はその手法に対して「まるで奴隷市場」「人買いだ」といった批判が集まっていたという。【妖艶すぎる…