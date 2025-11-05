「お母さん、どうしちゃったの？」「わかんねぇ、わかんねぇ」――転職先を探し始めた矢先、母に異変が起きた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）かつて飛び込み営業に情熱を燃やした“僕”。転職を重ね、ようやく次の一歩を踏み出そうとしていたその時、80歳の母が認知症を発症し、いきなり介護の現実と向き合うことになった。高齢者人口率は29.4％、家族に認知症が決して他人事とはいえない日本の現在地とは……。認知症の