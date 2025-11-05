つるやは、「つるやゴルフ藤沢店」を2025年11月6日(木)にオープンします。最新ギアから有名ブランドウエアまで揃う地域最大級の店舗です。オープン当日から、お得な「オープン記念セール」やdポイント10倍キャンペーンなどが実施されます。 つるやゴルフ藤沢店 オープン日：2025年11月6日(木)住所：神奈川県藤沢市石川4丁目7-1 ※専用駐車場29台完備オープンセール中営業時間：10：00〜20：00「つるやゴルフ藤沢店