元ＡＫＢ４８の女優・宮澤佐江がＡＫＢ４８時代の仲間との３ショットを公開した。大島優子のファンミーティング「＃ｙｕｋｏｒｏｏｍ」にゲスト出演した宮澤は５日までに、自身のインスタグラムに「うれしくて、たのしくて、しあわせな時間でした！盛りだくさんの企画もぜーんぶおもしろかったです！またなにか３人でやりたいなーって思っちゃいました！心優しいファンのみなさま、あたたかい時間をありがとうこざいましたそ