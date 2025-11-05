〈「この変な臭い、どこから…」目の前にはコタツの横で“失禁した80歳の母”…転職活動中に「母の認知症」に気づいた41歳男性の悲劇〉から続く認知症を発症した母の介護が、気づけば7年に及んでいた。月30万円の年金とわずかな貯金を切り崩しながらの生活は、常に赤字。外出もままならず、母を一人にできない日々に、精神的にも限界が近づいていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「このままでは共倒れしてしまう」――そ