日本イタリア料理協会（会長・片岡護〈アルポルト〉）は、11月26日（水）から27日（木）までの2日間、東京・港区海岸の東京都立産業貿易センター浜松町館2F・3Fでイタリア料理専門展「第14回ACCI Gusto2025」を開催する。「ACCI Gusto（アッチ・グスト）」はイタリア料理業界向けの展示商談会で、パスタやオリーブオイル、チーズなどの食材やワインなどの飲料、ピッツァ用オーブンなどの厨房機器、食器・カトラリー類など様々