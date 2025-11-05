友人Aの話です。義母と30年以上良好な関係を築き、娘のように扱われてきた彼女。ところが義父の急逝をきっかけに、夫が義実家へ顔を出すようになると、思わぬ一言にモヤモヤが募った出来事です。 義母との長い付き合い 結婚してから30年余り。Aは義母ととても良好な関係を築いてきました。同じ転勤族の夫を持った者同士ということもあり、転勤の引っ越しには義母が率先して手伝いに来てくれるほどの仲でした。大型連休などで先