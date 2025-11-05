アメリカ発祥の清掃フランチャイズ事業「カバーオール」を展開するダイキチは、新サービス「日常清掃プラス」の提供をスタートしました。この新サービス開始に伴い、自動床洗浄機「i-mop Lite(アイモップ・ライト)」を新たに導入。プロ仕様の業務用機材により「日常清掃」でも「定期清掃」レベルの高品質なサービスを提供できるようになります。 ダイキチカバーオール 新サービス「日常清掃プラス」 ダイキチカバ